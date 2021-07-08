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Тамар Габуния

"Теряем драгоценное время" – Габуния о процессе вакцинации в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (522)
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Sputnik Грузия
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Процесс вакцинации в Грузии идет интенсивно, но не такими темпами, как хотелось бы. Специалисты связывают это с тем, что многие ждут поступления препарата Pfizer, поэтому тянут с прививками

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Большая часть граждан Грузии выбирает вакцину Pfizer и ждет, когда препарат будет доставлен в страну, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамара Габуния, отметив, что таким образом теряется драгоценное время.

По ее словам, вакцины Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca также имеют высокую эффективность.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
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"Большая часть населения предпочитает Pfizer. Их ожидания реалистичны, мы перейдем на широкую кампанию вакцинации Pfizer. Обращаемость на Sinopharm есть, но не такая высокая, как было во время доставки первой партии. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения предпочитает Pfizer", – заявила Габуния.

По ее словам, процесс вакцинации в Грузии не такой высокий, как ожидалось. Минздрав Грузии надеется, что определенная часть населения предпочтет вакцинироваться теми вакцинами, которые пока не доступны, но будут доставлены в ближайшее время.

"Мы надеемся, что недели через две вакцинироваться будут 20-25 тысяч человек в день", – отметила Габуния.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. В процессе вакцинации включены 160 учреждений.

По последним данным, в Грузии уже вакцинировались 283 631 человек, из них двумя полным дозами – 111 589 граждан. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (522)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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