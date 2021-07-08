Троих инфицированных коронавирусом младенцев в одной из клиник Тбилиси подключили к ИВЛ

Двум пациентам, за жизнь которых сейчас борются врачи, по два месяца, а одному две недели от роду. Есть подозрение, что у двух младенцев может оказаться индийский штамм коронавируса

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Трех младенцев, инфицированных коронавирусом, пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания в новой детской клинике имени Цицишвили в Тбилиси. Об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на медицинского директора больницы Майю Чхаидзе.

По словам Чхаидзе, состояние всех троих тяжелое. Двум пациентам по два месяца, а одному две недели. В случае двух из них идет лабораторное исследование на выявление индийского штамма коронавируса.

"С октября мы являемся клиникой, принимающей ковид-пациентов, и такого еще не было, чтобы инфицированные дети нуждались в подключении к аппарату искусственного дыхания", - заявила Чхаидзе.

Согласно последним данным, в Грузии с начала пандемии коронавирус перенесли 30 тысяч детей.

Центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами начали работать с 21 апреля. Состояние пациентов оценивают педиатр, кардиолог, пульмонолог, невролог и так далее. К процессу подключен и психолог, поскольку часто встречаются случаи депрессии и изменение характера у детей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.