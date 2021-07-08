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Новорожденный ребенок лежит в больнице

У одного из трех госпитализированных в Тбилиси младенцев индийский штамм коронавируса

© CC BY-SA 2.0 / Jeremy Engleman / Baby's first rim light
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (523)
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Sputnik Грузия
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Врачи оценивают состояние трех маленьких пациентов как тяжелое - двум из них по два месяца, а третьему всего две недели. Они подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. У одного из трех младенцев, подключенных к аппарату искусственного дыхания, подтвердился индийский штамм коронавируса, заявил в эфире телекомпании Rustavi-2 директор Тбилисской детской больницы имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.

По его словам, индийский штамм подтвердился у младенца, которого доставили в Тбилиси из Абхазии.

Медик в одной из грузинских больниц
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Троих инфицированных COVID-19 младенцев подключили к ИВЛ в Тбилиси

В случае остальных двух младенцев эпидемиологи продолжают исследование, устанавливая, какая у них разновидность коронавируса.

"Первичный результат был установлен ПЦР-тестированием. У одного пациента, который был доставлен из Абхазии, дельта-вирус, а у другого -  британский штамм, однако окончательный результат будет установлен секвенированием, а это займет время", - заявил Рехвиашвили.

По его словам, младенцы были доставлены в клинику Цицишвили с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови).

Состояние всех троих тяжелое. Двум пациентам по два месяца, а одному две недели. По словам врачей, в клинике Цицишвили до этого детей, инфицированных коронавирусом, не приходилось подключать к аппарату искусственного дыхания.

Согласно последним данным, в Грузии с начала пандемии коронавирус перенесли 30 тысяч детей.

Центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами начали работать с 21 апреля. Состояние пациентов оценивают педиатр, кардиолог, пульмонолог, невролог и так далее. К процессу подключен и психолог, поскольку часто встречаются случаи депрессии и изменение характера у детей. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (523)
Теги:
Дети, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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