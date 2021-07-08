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Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Грузия выплатит семье убитой в 2014 году женщины 35 тысяч евро

© AP Photo / Christian Lutz
Общество
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Европейский суд по правам человека установил, что в отношении гражданки Грузии были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие право на жизнь и защиту от дискриминации

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Семья убитой в 2014 году лектора Университета Илии Марики Цивцивадзе по решению Европейского суда по правам человека получит 35 тысяч евро от государства.

В октябре 2014 года Цивцивадзе прямо в коридоре университета ранил бывший муж Леван Маградзе. После он покончил с собой, а женщина умерла в клинике на операционном столе.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге
© AP Photo / Christian Lutz
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В Европейский суд по правам человека обратились родители Марики Цивцивадзе, которые считали, что государство нарушило в отношении их дочери статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие право на жизнь и защиту от дискриминации.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что женщина не раз подвергалась насилию со стороны мужа, однако ее обращения за помощью в полицию не принесли результата.

ЕСПЧ установил, что бездействие правоохранительных органов можно рассматривать как системную проблему, поскольку полиция не предприняла никаких действий для ее защиты. 

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Теги:
Компенсация, Европейский суд по правам человека, Грузия

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