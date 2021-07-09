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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1108

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (525)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210709/252261726/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1108.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались семь человек, из ковид-клиник страны выписаны 714 пациентов, а с начала пандемии вылечились 357 804

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 108. Скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 374 836 случаев заражения.

На снимке с помощью электронного микроскопа виден новый коронавирус SARS-CoV-2, появляющийся на поверхности клеток. Он вызывает COVID-19
© AP Photo / NIAID-RML
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 714 человек, с начала пандемии вылечились 357 804 пациента. Скончались 5 421.

За сутки сделано 23 895 тестов, в том числе 13 758 на антиген и 10 137 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 4,64%, за последние 14 дней – 3,47%, за последние семь дней – 3,89%.

Прививки сделали 289 399 человек, в том числе за последние сутки – 5 598.

В карантине в данное время находятся 78 человек, в стационарах – 3 285, в ковид-гостиницах – 936.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (525)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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