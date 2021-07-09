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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии – жертв инфекции стало меньше

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (525)
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Sputnik Грузия
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За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались семь человек, накануне показатель смертности составлял 20

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 23 895 тестов на коронавирус: 13 758 – на антиген, 10 137 – ПЦР-тестов и выявлено 1 108 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 374 836 случаев инфицирования.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
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За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 714 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 357 804.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались семь пациентов, а с начала пандемии – 5 421.

Из 1108 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 673, Аджарии – 74, Имерети – 75, Квемо Картли – 52, Шида Картли – 31, Гурии – 11, Самегрело - Земо Сванети – 48, Кахети – 86, Мцхета-Мтианети – 29, Самцхе-Джавахети – 13, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 16.

На данный момент в Грузии 11 585 активных случаев, из них 3 285 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 691 пациента тяжелое, из них 171 подключен к аппарату искусственного дыхания. 936 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 7 364 инфицированных проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 78 человек, в самоизоляции – 7 993.

Показатель положительности по данным на 87 июля составляет 4,64%, за две недели – 3,47%, за семь дней – 3,89%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (525)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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