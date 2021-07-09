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Румыния подарит Грузии вакцину против коронавируса

photo: Pixabay / InfoTimisoara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (527)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210709/252265784/Rumyniya-podarit-Gruzii-vaktsinu-protiv-koronavirusa.html

Румыния поделится с Грузией вакцинами и пришлет десять тысяч доз препарата против коронавируса, обеспечив и их транспортировку в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Румыния выделит в дар Грузии десять тысяч доз вакцины против коронавируса компании AstaZeneсa, об этом заявил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.

Решение было принято по просьбе грузинской стороны.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
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Пока не известно, когда именно будет доставлена вакцина из Румынии.

"Вчера правительство Румынии утвердило решение, и десять тысяч доз AstaZeneсa скоро будут доставлены в Тбилиси. Осталось только согласовать вопрос между министрами здравоохранения двух стран, и Румыния со своей стороны обеспечит транспортировку вакцин в Грузию. Если Грузия и в будущем обратится к нам с просьбой, конечно, мы продолжим это. Надеюсь, что скоро COVID останется в прошлом", - заявил посол.

Подобную помощь Румыния оказала также Украине, и Молдове.

Дипломатические отношения между Грузией и Румынией были установлены 25 июня 1992 года. Страны сотрудничают почти по всем направлениям, в том числе в сферах экономики, туризма, сельского хозяйства, морской торговли, культуры, науки и спорта.

Наиболее приоритетными направлениями сотрудничества являются торговля, экономика, энергетика и транспорт.

С Грузией уже поделись вакцинами Эстония, Китай, Израиль, США, Польша, Латвия.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. В процессе вакцинации включены 160 учреждений.

По последним данным уже вакцинировались 289 399 человек, из них двумя дозами - 113 895 граждан. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (527)
Теги:
Вакцина, Румыния, Грузия

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