Минздрав Грузии соберет комиссию для рассмотрения вопроса вакцинации детей

Грузия пока не определилась с вакцинацией детей старше 12 лет и прежде, чем принять решение, намерена изучить международную практику

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Минздрав Грузии в ближайшее время соберет специальную комиссию и рассмотрит вопрос вакцинации детей в призме международной практики, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.

Вакциной Pfizer уже делают прививки детям старше 12 лет в США, Канаде и еще в нескольких странах, однако в этом вопросе мнения специалистов разделяются. Большая часть считает, что вакцинация детей необходима для полного завершения пандемии, поскольку сами они переносят инфекцию легко, но являются серьезными распространителями, а другие против вакцинации детей.

"Что касается вакцинации детей, мы изучим международную практику и в ближайшее время соберем комиссию, которая принимает решения в связи с процессом вакцинации и в целом, в связи с календарем вакцинации", - заявила Тикарадзе.

В Грузии вакцину против коронавируса могут делать лица с 18 лет.

Глава Минздрава также прокомментировала состояние трех инфицированных коронавирусом младенцев, подключенных к аппарату искусственного дыхания в одной из тбилисских клиник. В случае одного ребенка установлен индийский штамм, у второго – британский, а штамм третьего младенца устанавливается.

"Врачи делают все для спасения детей, и я уверена, что их попытки принесут результаты и очень скоро дети выздоровеют. Международная практика показывает, что дельта-штамм довольно интенсивно распространяется среди молодежи", - отметила Тикарадзе.

Медики сообщили, что младенцы были доставлены в клинику Цицишвили с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови).

Состояние всех троих тяжелое. Двум пациентам по два месяца, а одному две недели. По словам врачей, в клинике Цицишвили до этого детей, инфицированных коронавирусом, не приходилось подключать к аппарату искусственного дыхания.

Согласно последним данным, в Грузии с начала пандемии коронавирус перенесли 30 тысяч детей.

Центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами начали работать с 21 апреля. Состояние пациентов оценивают педиатр, кардиолог, пульмонолог, невролог и так далее. К процессу подключен и психолог, поскольку часто встречаются случаи депрессии и изменение характера у детей.

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