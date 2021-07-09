Все чаще коронавирусом в Грузии стали заражаться дети

По официальным данным, коронавирусом в стране переболели уже около 30 тысяч детей, и в этом случае утешает лишь то, что они переносят болезнь легче, чем взрослые

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Только в тбилисской детской клинике имени Цицишвили от коронавируса лечатся 65 детей, из них 25 двухмесячные младенцы, заявил директор больницы Давид Рехвиашвили в эфире телекомпании Rustavi-2.

По его словам, состояние трех младенцев, подключенных к аппарату искусственного дыхания, стабильное, но критически тяжелое. Они были доставлены в клинику Цицишвили с респираторными осложнениями, затрудненным дыханием и пониженной сатурацией (уровень кислорода в крови). Двум пациентам по два месяца, а одному две недели.

"Мы добились стабилизации состояния, ухудшения нет. Состояние всех троих критически тяжелое. Если посмотреть анамнез всех трех пациентов, он не загруженный, и мы не можем сказать, что тяжелое положение возникло из-за хронического или сопутствующего заболевания", - заявил Рехвиашвили.

Как отметил Рехвиашвили, на данный момент его клиника загружена на 50%. В больнице лежат более 90 пациентов, из них 65 являются детьми. Заболевание протекает у них легко. В тяжелом состоянии только три младенца.

"Я хочу успокоить население и сказать, что в детском возрасте болезнь будет протекать не так тяжело. После распространения коронавируса в стране у нас не было детей-пациентов на искусственном дыхании, и это первые случаи", - отметил Рехвиашвили.

Рехвиашвили также дал рекомендации родителям, как максимально защитить детей от инфицирования коронавирусом: они должны быть вакцинированы, носить маску, воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей, в том числе это свадьбы, поминки и так далее.

Согласно последним данным, в Грузии с начала пандемии коронавирус перенесли 30 тысяч детей.

Центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами начали работать с 21 апреля. Состояние пациентов оценивают педиатр, кардиолог, пульмонолог, невролог и так далее. К процессу подключен и психолог, поскольку часто встречаются случаи депрессии и изменение характера у детей.

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