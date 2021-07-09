Нет курению в такси – центр по контролю заболеваний Грузии выступает с инициативой

Центр по контролю заболеваний считает, что курение и вызванные им последствия все еще остается серьезной проблемой для Грузии

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии выступает с инициативой запретить курить в такси, а также в частных автомобилях, если в них находятся дети или подростки, об этом глава центра Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам.

"Была большая дискуссия по этому вопросу. Когда в 2017 году приняли закон, тогда допустили исключение курения (в машинах — ред.), несмотря на то, что мы не соглашались. Сейчас, да, мы считаем, что в такси не должны курить ни водитель, ни сидящие в нем люди потому, что тот дым, который накапливается от табака отрицательно действует на здоровье человека, особенно на здоровье детей", - заявил Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, когда в машине сидит пассажир, тактичный водитель всегда спрашивает разрешения на курение. Но в идеале ни он, ни пассажир не должны курить в машине, утверждает главный эпидемиолог страны.

"Мы выступаем с инициативой, если в частных машинах сидят дети или подростки, там не должно быть табачного дыма и курение должно быть запрещено", - отметил Гамкрелидзе.

Рекомендация о запрете курения в такси, в частной машине, где находятся дети, была принята парламентом Грузии и учтена в постановлении о контроле исполнения закона "О контроле табака".

В целом же осуществление противотабачного законодательства в Грузии оценивается положительно. По данным парламента, закон нарушается редко, а число заболеваний, связанных с курением, сокращается.

Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.

Сокращению числа курильщик способствовало и повышение цен на табачные изделия. Так, акциз на пачку сигарет с фильтром и без фильтра стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Адвалорный налог на сигареты с фильтром от 10 до 30% от стоимости пачки. На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году цена пачка сигарет в Грузии стоила 1,5 лари.

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