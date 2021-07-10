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Эпидемия коронавируса - покупатели на рынке в масках

COVID-статистика Грузии: последние данные за сутки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (531)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210710/252274055/COVID-statistika-Gruzii-poslednie-dannye-za-sutki-.html

На сегодняшний день состояние 694 пациентов тяжелое, 177 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Из 1 364 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 811 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:

  • Аджария – 81
  • Имерети – 134
  • Квемо Картли – 82
  • Шида Картли – 48
  • Гурия –6
  • Самегрело - Земо Сванети – 36
  • Кахети – 83
  • Мцхета-Мтианети – 43
  • Самцхе-Джавахети – 20
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.

На сегодняшний день в Грузии 12 504 активных случая коронавируса, 3 364 пациента нуждаются в стационарном лечении. Состояние 694 пациентов тяжелое, 177 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В ковид-гостиницах находятся 909 человек, 8 231 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 77 человек, а в самоизоляции – 8 217.

Пандемия коронавируса - мама и ребенок, мама в маске
photo : Pixabay / marcinjozwiak
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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 376 200 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 423 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 358 227. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 22 пациента, а с начала пандемии – 5 443.

Показатель положительности по данным на 9 июля составляет 4,06%, за две недели – 3,67%, за семь дней – 4,07%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (531)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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