COVID-статистика Грузии: последние данные за сутки

На сегодняшний день состояние 694 пациентов тяжелое, 177 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Из 1 364 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 811 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:

Аджария – 81

Имерети – 134

Квемо Картли – 82

Шида Картли – 48

Гурия –6

Самегрело - Земо Сванети – 36

Кахети – 83

Мцхета-Мтианети – 43

Самцхе-Джавахети – 20

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.

На сегодняшний день в Грузии 12 504 активных случая коронавируса, 3 364 пациента нуждаются в стационарном лечении. Состояние 694 пациентов тяжелое, 177 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В ковид-гостиницах находятся 909 человек, 8 231 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 77 человек, а в самоизоляции – 8 217.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 376 200 случаев инфицирования. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 423 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 358 227. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 22 пациента, а с начала пандемии – 5 443.

Показатель положительности по данным на 9 июля составляет 4,06%, за две недели – 3,67%, за семь дней – 4,07%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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