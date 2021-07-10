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Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели принял посла Чешской Республики Петра Микиску

Глава минобразования Грузии обсудил вопросы расширения сотрудничества с послом Чехии

photo: Ministry of Education And Science of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (591)
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На встрече стороны обсудили возможности расширения программ обмена не только для студентов, но и для преподавателей

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели принял посла Чешской Республики Петра Микиску и обсудил возможности расширения сотрудничества между странами в сфере высшего образования.

Тбилисский государственный университет
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Чхенкели поблагодарил посла за сотрудничество в области образования, которое активно реализуется на основе меморандума, подписанного в 2017 году, и способствует развитию контактов между образовательными, научными и исследовательскими учреждениями двух стран, углублению сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.

На встрече стороны обсудили возможности расширения программ обмена не только для студентов, но и для преподавателей. Посол отметил, что в середине июля чешское правительство объявит конкурс на получение стипендий для магистерских и докторских программ в таких областях, как строительство, финансы, сельское хозяйство, математика, статистика, информационные технологии, окружающая среда и энергетика.

Михаил Чхенкели отметил, что с целью интеграции в европейское научное пространство Грузия активно готовится к новой программе ЕС "Horizon Europe". По словам министра, есть возможность подавать и реализовывать совместные научные проекты с чешскими научными кругами.

Также министр проинформировал гостя о главном проекте системы образования – Кутаисском международном университете. По словам Михаила Чхенкели, вуз хорошо стартовал и несмотря на пандемию в 2020 году получил первый приток студентов. Высокий стандарт университета и степень интернационализации обусловлены подходом, который предусматривает создание академических программ в сотрудничестве с ведущим университетом мира в конкретной области, подчеркнул глава ведомства.

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Кроме того, иностранные профессора читают лекции в Кутаисском международном университете вместе с грузинскими профессорами. В ближайшем будущем университет откроет свои двери для иностранных студентов, в том числе и для чешских, рассказал Чхенкели.

По словам министра, в случае заинтересованности чешские ученые и исследовательские институты получат возможность участвовать в сотрудничестве на институциональном уровне. Процесс исследований начнется, как только в Центре адронной терапии будут созданы ультрасовременные циклотроны, которые производятся и собираются ведущим мировым производителем оборудования для протонной терапии рака (IBA).

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Темы:
Образование в Грузии (591)
Теги:
Минобразования Грузии, образование, Грузия, Чехия

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