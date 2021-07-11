Число выявленных в Грузии случаев коронавируса выросло за сутки на 952

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 999 пациентов

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 952. Скончались человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 377 152 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 999 человек, с начала пандемии вылечились 359 226 пациентов. Скончались 5 452.

За сутки сделан 20 281 тест, из которых 8 658 на антиген и 11 623 ПЦР-теста.

Показатель положительности: за сутки – 4,69%, за последние 14 дней – 3,79%, за последние семь дней – 4,18%.

Прививки сделали 302 388 человек, в том числе за последние сутки – 6 096.

В карантине в данное время находятся 98 человек, в стационарах – 3 472, в ковид-гостиницах – 907.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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