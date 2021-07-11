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Парламент Грузии - машины едут мимо по проспекту Руставели

Акция протеста с требованием отставки премьера анонсирована в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (33)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210711/252278417/Novaya-aktsiya-protesta-anonsirovana-v-Tbilisi---budut-trebovat-otstavki-premera.html

Гибель журналиста, несколько дней назад жестоко избитого во время беспорядков в Тбилиси, - стала шоком для Грузии и спровоцировала всплеск протестных настроений

ТБИЛИСИ, 11  июл - Sputnik.  Акция протеста с требованием отставки премьера Грузии планируется сегодня вечером в Тбилиси у здания парламента после того, как стало известно о смерти журналиста ТВ "Пирвели", несколько дней назад во время съемок жестоко избитого противниками ЛГБТ во время контракции.

Гражданские активисты анонсировали протестную акцию под слоганом "Система убивает!"

"Полную ответственность за события 5 и 6 июля мы возлагаем на власти Грузии", — говорится в сообщении организаторов.

Ираклий Гарибашвили
photo: Goverment of Georgia / FB
Премьер Грузии выразил соболезнования семье скончавшегося оператора

У акции заявлено три основных требования: отставка Ираклия Гарибашвили с должности премьера Грузии; справедливое расследование смерти Лексо Лашкарава; задержание и наказание всех участников нападения на оператора.

Сам Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной Лашкарава. Премьер подчеркнул, что по факту смерти оператора начато следствие, пообещав предоставить ​​общественности полную информацию в кратчайшие сроки.

5 июля в Тбилиси были зафиксировано десятки фактов нападения на журналистов группами, недовольными планируемой акцией "Марш достоинства" в поддержку ЛГБТ-сообщества. От их действий пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. Лексо Лашкарава пострадал наиболее сильно - у него были сломаны кости лица, и понадобилась срочная операция. 

Скорая помощь 112 едет по вызову
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МВД Грузии начало расследование смерти оператора телекомпании "Пирвели"

Он был выписан из больницы три дня назад и продолжал лечение дома. Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале «Пирвели», где вспоминал события 5 июля.

Утром в воскресенье журналист был найден мертвым в собственной квартире, в его окружении предположили, что причиной смерти могла стать тромбоэмболия после перенесенных ранений и операции.

МВД Грузии назначило экспертизу и предложило семье подключить независимого эксперта.

По обвинению в нападении на Лашкарава и журналистку "Пирвели" Миранду Багатурия 8 июля полиция задержала двух человек – Торнике Давлашеридзе и Акакия Накашидзе. В качестве меры пресечения суд избрал в их отношении заключение.

 

 

Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (33)

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