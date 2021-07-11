МВД Грузии просит семью умершего оператора передать следствию его мобильный телефон

МВД пока не озвучивает официально каких-либо версий и ждет завершения судебно-медицинской экспертизы

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. МВД Грузии призвало семью умершего оператора ТВ "Пирвели" Лексо Лашкарава сотрудничать со следствием и передать полиции мобильный телефон покойного, заявил глава департамента криминальной полиции Мамука Челидзе на брифинге.

По его словам, в ходе расследования, помимо судебно-медицинской экспертизы, активно проводятся следственные действия, в том числе опросы лиц, с которыми умерший недавно контактировал.

МВД показало в ходе брифинга видеокадры, сделанные за день до смерти оператора, на которых видно, как он вместе со своим другом, который находится на опросе в отделении полиции, дважды побывал в тбилисском районе Поничала на окраине города. В МВД не исключают, что смерть оператора могли спровоцировать наркотические вещества.

МВД пока не озвучивает официально каких-либо версий и ждет завершения судебно-медицинской экспертизы.

"В связи с большим общественным интересом, хотим проинформировать общественность о начатом МВД расследовании смерти оператора телекомпании "Пирвели" Александра Лашкарава. Как мы уже заявляли, по факту происшествия сразу же было начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии. Назначена судебно-медицинская экспертиза с привлечением независимого эксперта, выбранного семьей", - заявил Челидзе.

По его словам, по делу насилия в отношении Лексо Лашкарава полиция задержала четверых человек, которые находятся в предварительном заключении.

"Категорически призываем всех воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов расследования", - сказал Челидзе.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье, в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы костей лиц, ему понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Как вспоминает журналистка ТВ "Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

К экспертизе по просьбе семьи и телекомпании подключились независимый эксперт Александр Геджадзе и Ассоциация молодых юристов Грузии.

В Тбилиси анонсирована акция протеста под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!" Еще одна акция прошла у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта".