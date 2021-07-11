Тысячи людей вышли на акцию протеста в центре Тбилиси - проспект Руставели перекрыт

В центре грузинской столицы началась акция протеста с лозунгами "Система убивает! Выходи за жизнь!"

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Несколько тысяч людей вышли на акцию протеста в центре Тбилиси, требуя отставки правительства, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Недовольство протестующих вызвала смерть оператора Лексо Лашкарава, которого жестоко избили во время беспорядков в грузинской столице 5 июля.

Символ акции - кровь, в знак солидарности с журналистами, которые пострадали 5 июля. Многие пришли в рубашках, залитых красной краской, скандируя "Система убивает! Выходи за жизнь!"

Проспект Руставели перекрыт.

У здания парламента много молодежи, здесь также находятся лидеры оппозиции, руководители оппозиционных телеканалов, а также журналисты.

На месте мобилизована полиция.

На акции звучат несколько основных требований: отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета министров, справедливое расследование смерти Лексо Лашкарава, а также задержание и наказание всех участников нападения на оператора в офисе НПО "Сирцхвилиа".

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее выразил соболезнования в связи с кончиной Лашкарава. Премьер подчеркнул, что по факту смерти оператора начато следствие, пообещав предоставить общественности полную информацию в кратчайшие сроки.

МВД Грузии ранее обратилось к организаторам и участникам акции и призвало протестующих не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний, и предупреждает организаторов акции не допускать призывов к насилию.

Смерть Лашкарава

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля, были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов группами, недовольными планируемой акцией "Марш достоинства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

К экспертизе по просьбе семьи и телекомпании подключился независимый эксперт Александр Геджадзе и Ассоциация молодых юристов Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.