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Акция протеста Система убивает! Выходи за жизнь! у здания парламента 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства

Неправительственный сектор Грузии потребовал отставки премьера и главы МВД

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210711/252281826/Nepravitelstvennyy-sektor-Gruzii-potreboval-otstavki-premera-i-glavy-MVD-.html

Ответственность за беспорядки лежит на правительстве, которое фактически отказалось выполнять свои функции, считают НПО

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Около 20 неправительственных организаций в Грузии потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили  и министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури в связи с событиями 5 июля.

Заявление НПО, среди которых "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия" и "За справедливые выборы", было опубликовано на фоне акции протеста с требованием отставки правительства. Несколько тысяч людей в эти минуты собрались у здания парламента в центре столицы после сообщения о гибели оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков в Тбилиси.

НПО обвиняют в смерти Лашкара избивших его противников ЛГБТ. Между тем причина смерти оператора неизвестна и будет озвучена только после проведения экспертизы.

"Политическая ответственность за последствия лежит на правительстве, которое фактически отказалось выполнять свои функции и защищать здоровье и жизнь людей. Поэтому подписавшие организации требуют, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури немедленно ушли в отставку", - говорится в заявлении НПО.

Неправительственный сектор также требует наказания всех организаторов, участников и подстрекателей к насилию 5 июля.

Смерть Лашкарава

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "ТВ Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

 

Беспорядки в Тбилиси

Акция противников ЛГБТ-сообщества 5 июля переросла в беспорядки. Агрессивно настроенные демонстранты нападали на журналистов и разгромили офисы ряда общественных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них работники СМИ.

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