"Оператор "ТВ Пирвели" принимал морфин"- первое заявления после экспертизы

После операции на глаз оператору "ТВ Пирвели" назначили морфин от болей, однако последний раз, по официальным данным, он принимал его 8 июля

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Специалисты завершили экспертизу тела оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси, рассказал независимый эксперт Александр Геджадзе.

Эксперта Геджадзе нанял телеканал "ТВ Пирвели" вместе с представителями НПО "Ассоциация молодых юристов", которая представляет интересы семьи погибшего оператора. Эти эксперты присутствовали на процессе вскрытия и изучили соответствующую документацию, в том числе историю болезни.

"От сильных болей ему делали морфин. Ему делали каждый день морфин, в один день ему делали несколько раз. Последнюю дозу морфина он получил 8 июля, после этого наркотических веществ он официально не получал",- сказал Геджадзе.

Он отметил, что на голове Геджадзе не было гематом и признаков тромбоэмболии.

"Точную причину смерти я сказать пока не могу. Но травма в области глаза могла стать причиной смерти из-за осложнений", - сказал эксперт в эфире телеканала "ТВ Пирвели".

В эти минуты несколько тысяч людей проводят акцию протеста в центре Тбилиси с требованием отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Демонстранты считают, что власти должны понести ответственность за то, что не смогли защитить своих граждан во время беспорядков 5 июля.

Среди протестующих - работники и руководство "ТВ Пирвели", которые в знак протеста обещали не освещать в своем эфире деятельность действующих властей.



Между тем, точная причина смерти оператора неизвестна и будет озвучена после обнародования заключения экспертизы.

МВД Грузии подчеркнуло, что для установления истины готово подключить к следствию международных экспертов и отправить образцы экспертизы за границу.

Смерть Лашкарава

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "ТВ Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

Беспорядки в Тбилиси

Беспорядки в Тбилиси начались 5 июля, в заключительный день "Тбилиси прайда", организованного защитниками прав секс-меньшинств. В этот день с утра проходила шумная контракция - противники ЛГБТ-сообщества пытались всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства" и в итоге добились своего – "Марш достоинства" отменили.

В итоге акция противников ЛГБТ-сообщества переросла в беспорядки. Протестующие были агрессивно настроены по отношению к журналистам и не давали им работать на акции. Кроме того, демонстранты разгромили офисы ряда общественных организаций. Всего, по данным МВД, в Тбилиси было 20 "горячих точек", на месте работали 3,2 тысячи полицейских. По официальным данным, в тот день пострадали 55 человек, 53 из них работники СМИ. Лексо Лашкарава - был в их числе.

К этому времени полиция задержала 12 человек по обвинениям в незаконном воспрепятствование журналистам в профессиональной деятельности, их преследовании и групповом насилии.

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