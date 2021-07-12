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Доставка в Грузию новой партии вакцины AstraZeneca

Вторую дозу вакцины AstraZeneca граждане Грузии смогут сделать с 12 июля

photo : courtesy of UNICEF of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (535)
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Sputnik Грузия
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В доставке 43 тысяч доз вакцин AstraZeneca с помощью платформы COVAX возникли определенные временные помехи

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. С 12 июля граждане Грузии смогут сделать вторую дозу вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, те граждане Грузии, которые уже сделали первую дозу вакцины AstraZeneca с понедельника, 12 июля могут сделать и вторую дозу.

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В июле Грузия должна поэтапно получить несколько наименовании вакцин против коронавируса, в том числе и 43 тысячи доз препарата AstraZenecа. Вакцина должна был поступить 22 июня, однако из-за возникших проблем дата доставки была перенесена. Из-за этого у Грузии не было возможности прививать граждан первой дозой AstraZeneca. Главный эпидемиолог Грузии обещает, что около 1,8 тысячи граждан смогут сделать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Ранее Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии принес извинения граждан в связи с помехами, возникшими с подачей вакцин против коронавируса компании AstraZeneca.

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© Sputnik / STRINGER
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В доставке 43 тысяч доз вакцин AstraZeneca с помощью платформы COVAX возникли определенные временные помехи. Из-за чего не удалось вакцинировать тех людей, которые зарегистрировались как на первую, так и на вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Первую партию AstraZeneca (43 тысячи доз) Грузия получила в марте, а вторую партию (43 тысячи доз) – в середине апреля. Третья партия AstraZeneca должна была поступить в середине мая, однако срок был перенесен сначала на начало июня, а затем на 22 июня. Таким образом, у Грузии возник дефицит около 4-5 тысяч доз вакцин AstraZeneca.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (535)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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