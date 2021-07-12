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Глданский профессиональный колледж

В Грузии началась регистрация на профессиональные образовательные программы

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (592)
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Sputnik Грузия
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В этом году набор студентов впервые объявляют не только государственные, но и частные профессиональные колледжи

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Регистрация на профессиональные образовательные программы начинается в Грузии с 12 июля, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Регистрацию до 20 августа можно пройти как в онлайн-режиме на сайте vet.emis.ge, так и в ресурс-центрах страны.

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photo: Ministry of Education and Science / FB
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Частные и государственные профучреждения предложат студентам более ста образовательных программ. В этом году впервые студентов примут не только государственные, но частные профессиональные колледжи.

В 2021 году также увеличилось количество интегрированных программ, что даст возможность лицам с базовым образованием получить полное общее образование.

В Минобразования отмечают, что в 2021 году тестирование пройдут только те лица, которые желают поступить на высшие профессиональные программы. Что касается приема студентов на остальные программы, то профобразовательные учреждения вместе с организациями-партнерами и работодателями сами будут организовывать процесс подбора студентов.

Полный список профессиональных образовательных программ и учреждений доступен на сайтах vet.emis.ge и vet.ge. Получить дополнительную информацию можно по горячей линии министерства образования (995 32) 2 200 220.

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После того, как Грузия приняла новый закон о профобразовании, в стране значительно развились разные направления профессионального образования. В частности, усилена сеть учебных учреждений, утверждены новые стандарты авторизации профобразовательных учреждений, развито направление обучения взрослых, научная инфраструктура приближена к международным стандартам, увеличилась включенность работодателей в сферу профобразования.

После 15-летней паузы, в 2020 году система впервые предложила студентам наряду с профзнаниями полного общего образования и право продолжить учебу в высшем учебном заведении.

На данный момент, идет работа над новой моделью управления системой профобразования, которая вступит в силу с января 2021 года.

Начата работа и над проектами профшкол международного уровня, в которых вместе с грузинскими студентами смогут учиться и иностранцы. Например, школа вина и кулинарии в Кахети, школа туризма в Душети, Центр инженерного направления в Тбилиси. Идет активное развитие сети колледжей в Марнеули, Каспи, Хашури, Боржоми, Ланчхути, Чохатаури, Ахалкалаки, Батуми и Цхалтубо. 

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Темы:
Образование в Грузии (592)
Теги:
образование, Грузия

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