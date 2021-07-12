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Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 659

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (535)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210712/252289348/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-659.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписаны 713 пациентов, а с начала пандемии вылечились 359 939

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 659. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 377 811 случаев заражения.

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photo : courtesy of UNICEF of Georgia / FB
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 713 человек, с начала пандемии вылечились 359 939 пациентов. Скончались 5 468.

За сутки сделано 14 200 тестов, в том числе 6 608 на антиген и 7592 ПЦР-теста.

Показатель положительности: за сутки – 4,64%, за последние 14 дней – 3,87%, за последние семь дней – 4,24%.

Прививки сделали 303 407 человек, в том числе за последние сутки – 1 019.

В карантине в данное время находятся 67 человек, в стационарах – 3 740, в ковид-гостиницах – 902.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (535)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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