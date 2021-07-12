Рикотский тоннель будет закрыт несколько дней

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Движение автотранспорта в Рикотском тоннеле, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, будет ограничено несколько дней, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.

На 143 километре автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница с Россией) будут проведены профилактические работы, связанные с наступлением туристического сезона.

По этой причине, 12, 14, 15, 16, 17 июля с 00:00 до 08:00 будут проходить работы, поэтому в течение этих дней в тоннеле запрещено движение любого вида автотранспорта. В остальное время движение автотранспорта в тоннеле будет свободным.

В часы закрытия Рикотского тоннеля движение автотранспорта осуществится по объездной дороге внутригосударственного значения.

Трасса Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

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