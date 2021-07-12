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Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй

Илия II принес соболезнования семье оператора "ТВ Пирвели"

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Общество
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Темы:
Грузинская православная церковь (81)
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Католикос-Патриарх пожелал матери Лексо Лашкарава крепости духа и молитвами поддерживать связь с сыном

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования семье оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, скончавшегося на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси.

Илия II выразил соболезнования матери Лашкарава Тинатин Кахидзе, всем членам семьи и родным.

Патриархия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Смерть сына для вас огромнейшая трагедия и боль, но вас должна усилить вера в вечную жизнь, частью которой уже стал Лексо (Александре). Не сомневайтесь, он жив и поддерживать связь с ним можно молитвами. Мы молимся за него, за его бессмертную душу, тем более знаю, что он хотел встретиться с нами... Ничто не может заменить горячую мольбу матери, поэтому ваша жизнь, ваша молитвенная поддержка очень нужна ему. Пусть Бог даст вам силы, дарует внутренний мир и бодрость. Пусть Господь благословит жену и ребенка Лексо", - говорится в письме Илии II, опубликованном на сайте Патриархии Грузии.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. В том случае, если кабмин не подаст в отставку до полудня понедельника, в 18:00 пройдет масштабная акция у здания парламента, на которой лидеры расскажут о своих планах.

На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию против журналистов. 

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Темы:
Грузинская православная церковь (81)
Теги:
Журналисты, Патриархия Грузии, Грузия

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