Акция протеста снова проходит в Тбилиси - журналисты требуют отставки премьера

Проспект Руставели снова перекрыт. Людей не очень много, но многие подходят после окончания рабочего дня

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Акция протеста с требованием отставки премьера Грузии возобновилась в центре Тбилиси, проспект Руставели снова перекрыт.

Накануне в Тбилиси прошла аналогичная акция с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и всего кабинета министров.

На сцене находятся только представители телеканалов. Лидеры оппозиционных партий стоят среди рядовых граждан - пока неясно, будут ли они сегодня выступать. Накануне они полностью уступили трибуну журналистам и гражданским активистам, не сделав ни одного заявления на митинге.

Под аплодисменты собравшихся ведущий журналист оппозиционного телеканала "Формула" зачитал фамилии 53 представителей СМИ, которые пострадали во время нападений 5 июля.

Вокруг здания парламента мобилизована полиция.

Акции протеста в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества. Причины смерти молодого человека устанавливает экспертиза.

По делу о нападении на Лексо Лашкарава МВД задержало пять человек.

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что сегодня происходит в Тбилиси.