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Акция протеста у парламента из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года

Акция протеста снова проходит в Тбилиси - журналисты требуют отставки премьера

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)
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Проспект Руставели снова перекрыт. Людей не очень много, но многие подходят после окончания рабочего дня

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Акция протеста с требованием отставки премьера Грузии возобновилась в центре Тбилиси, проспект Руставели снова перекрыт.

Накануне в Тбилиси прошла аналогичная акция с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и всего кабинета министров.

Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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На сцене находятся только представители телеканалов. Лидеры оппозиционных партий стоят среди рядовых граждан - пока неясно, будут ли они сегодня выступать. Накануне они полностью уступили трибуну журналистам и гражданским активистам, не сделав ни одного заявления на митинге.

Под аплодисменты собравшихся ведущий журналист оппозиционного телеканала "Формула" зачитал фамилии 53 представителей СМИ, которые пострадали во время нападений 5 июля.

Вокруг здания парламента мобилизована полиция.

Акции протеста в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества. Причины смерти молодого человека устанавливает экспертиза.

По делу о нападении на Лексо Лашкарава МВД задержало пять человек. 

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что сегодня происходит в Тбилиси. 

Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)

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