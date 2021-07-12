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Верховный совет Аджарии

Несколько человек задержаны в Батуми у Верховного совета Аджарии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)
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Депутаты "Нацдвижения" вместе со сторонниками пытались войти в здание, однако полиция их не пропустила

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Акция протеста сторонников "Единого национального движения" у здания Верховного совета Аджарии переросла в потасовку с полицией и аресты.

Депутаты "Нацдвижения" вместе со сторонниками пытались войти в здание, однако полиция их не пропустила.

Отказ полиции вызвал агрессию участников акции, и они решили войти силой. В результате потасовки было задержано несколько человек.

МВД Грузии пока не комментировало произошедшее.

Акции протеста в проходят параллельно в Батуми и Тбилиси, где представители СМИ требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, который, по их словам, спровоцировал насилие 5 июля, когда пострадали 53 журналиста.

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что сегодня происходит в Тбилиси. 

Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (25)

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