"Календарь науки - 2021" – так называется проект Минобразования Грузии, в рамках которой проводится мероприятие, направленное на популяризацию морской науки среди молодежи

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Научная выставка "Синяя политика морской страны" состоится в Батуми 21 сентября, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Главная цель мероприятия – повышение заинтересованности молодежи морскими науками.

В связи с подготовительными к выставке работами заместитель министра образования Грузии Нуну Мицкевич встретилась с руководителями университетов, научных учреждений и официальных ведомств, принимающих участие в проекте.

Зрелищное научное мероприятие пройдет в рамках проекта "Календарь науки - 2021". Включиться в проект вместе с исследователями и экспертами смогут школьники, победившие в различных научных конкурсах.

Молодые ребята примут участие в активностях, связанных с морской тематикой. Запланированы тренинги на морские темы, морские исследования, выход в море на корабле, показ учебных видеофильмов, репортаж со дна моря и так далее.

На выставке можно будет ознакомиться с новейшими научными исследованиями о береговой линии, будут проведены выставки, презентации, интеллектуальные игры, эксперименты, акция очистки береговой линии и другое.

Научное мероприятие пройдет на территории бульвара, прилегающей к университету имени Шота Руставели в Батуми. В нем примут участие ведущие училища, в частности, ТГУ, Илиаун, ГТУ, Батумский государственный университет, Кавказский международный университет, Батумская государственная морская академия, Батумский учебный навигационный университет, Батумский государственный учебный университет искусства, Ботанический сад, Центр экспериментальной биомедицины Иване Бериташвили, Институт бактериофага, микробиологии и вирусологии и другие международные и местные организации.

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