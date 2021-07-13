Грузия отмечает Светицховлоба

Эпицентром праздника Светицховлоба сегодня станет древняя столица Грузии Мцхета, сюда уже с утра стали съезжаться верующие

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Праздник Светицховлоба – Собор Святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых отмечают в Грузии 13 июля.

Светицховлоба в Грузии считается одним из главных религиозных праздников. С утра во всех православных храмах страны проводится праздничная служба.

По традиции больше всего верующих собирается в этот день в древней столице Грузии Мцхета в кафедральном соборе Светицховели, построенном в честь двенадцати апостолов.

Как заявляют в Патриархии Грузии, с целью предотвращения распространения коронавируса верующие и журналисты будут допущены в храм только с отрицательным ПЦР-тестом.

Светицховлоба отмечается дважды в году –14 октября и 13 июля. 14 октября церковь отмечает праздник, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро, а 13 июля поминают всех апостолов Христа.

Светицховели

Мцхетский собор на месте первой христианской церкви в Грузии IV века построил зодчий Арсукидзе в 1010-1029 годах. Главный собор Грузинской церкви стоит на месте захоронения Хитона Господня.

По преданию, в I веке нашей эры раввин Элиоз, присутствовавший на распятии Спасителя, выкупил Хитон Господень у римских воинов. По прибытии во Мцхета он вручил святыню своей сестре – благочестивой Сидонии.

Сидония, признававшая Иисуса Мессией, взяв в руки святыню, скончалась на месте. Освободить Хитон из объятий Сидонии не удалось и ее похоронили вместе с ним. На ее могиле выросло большое дерево. Для жителей Мцхета оно стало священным и ему поклонялись как неведомому божеству.

Святая Нино, крестительница Грузии, провидя особую благодать этого дерева, попросила царя Мириана срубить его, сделать из него четыре креста и установить их на вершинах гор по четырем сторонам грузинского государства, существовавшего на тот момент.

Когда древо спилили пень начал источать целебное благодатное миро. Оно истекало до XVII века, до нашествия персидского завоевателя Шаха Абасса.

Мироточащий пень древа, над которым возвели первую церковь в Грузии, освященную в честь двенадцати апостолов, стал называться Животворящий столп, по-грузински Свети цховели.

Светицховели – самый большой архитектурный памятник Грузии из полностью сохранившихся. Он внесен в список Всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.

Главный собор неоднократно подвергался разрушениям. Основательно его реконструировали в XV-XVII веках. Фрески, сохранившиеся по сей день, относятся в основном к XVI-XVII векам.

Во фрагментах фресок, большинство из которых сохранились в центральном нефе, можно увидеть сцены из легенды о Хитоне Господнем, связанной со строительством храма Светицховели. На название собора указывает очень яркая фреска "Двенадцать апостолов".

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