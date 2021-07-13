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Акция протеста у офиса Грузинской мечты из-за смерти Лексо Лашкарава. 12 июля 2021 года

В последний путь оператора Лексо Лашкарава проводят коллеги

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (532)
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Лексо Лашкарава стал одной из жертв агрессивной толпы противников ЛГБТ, которые 5 июля устроили охоту на журналистов и жестоко расправлялись с ними

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Похороны оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава состоятся сегодня, 13 июля. В последний путь его проводят коллеги.

Вынос тела состоится в 15:00 с улицы Иоселиани, 37.

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Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с ним в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов. 

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно - МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (532)
Теги:
Похороны, Журналисты, Грузия

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