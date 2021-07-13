В каком случае иностранцы могут вакцинироваться в Грузии?

Вакцинирование в Грузии доступно только тем иностранным гражданам, которые имеют официальное разрешение на временное проживание и находятся в стране легально

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Вакцинироваться от коронавируса находящиеся в Грузии иностранцы могут только в том случае, если они имеют официальное разрешение на временное проживание в стране.

Зарегистрироваться на вакцинацию на сайте Минздрава страны (https://booking.moh.gov.ge/Hmis/Hmis.Queue.Web/#/) им поможет присвоенный одиннадцатизначный код.

Как отмечают в Минздраве, иностранцы с временным разрешением на проживание могут выбрать любую вакцину, доступную в Грузии в момент их регистрации.

На данное время в Грузии доступны китайские вакцины против коронавируса – Sinopharm и Sinovac.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

В Грузии, по последним данным, вакцинировались 310 332 человека, из них двумя полными дозами 120 479 граждан.

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