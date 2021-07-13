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Эпидемия коронавируса - люди на акции протеста в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1862

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (537)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210713/252303160/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1862.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 619 пациентов, а с начала пандемии вылечились 360 558

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 862. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 379 673 случая заражения.

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© AP Photo / Ariana Cubillos
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 619 человек, с начала пандемии вылечились 360 558 пациентов. Скончались 5 479.

За сутки сделано 35 117 тестов, в том числе 20 996 на антиген и 14 121 ПЦР-тест.

Показатель положительности: за сутки – 5,3%, за последние 14 дней – 4%, за последние семь дней – 4,26%.

Прививки сделали 310 332 человека, в том числе за последние сутки – 6 444.

В карантине в данное время находятся 49 человек, в стационарах – 3 705, в ковид-гостиницах – 924.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (537)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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