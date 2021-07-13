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Эпидемия коронавируса - люди в масках

COVID-статистика Грузии – число инфицированных резко возросло

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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К этому времени состояние 728 госпитализированных с коронавирусом пациентов оценивается как тяжелое, из них 180 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 35 117 тестов на коронавирус: 20 996 на антиген, 14 121 ПЦР-тест и выявлено 1 862 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 379 673 случая инфицирования.

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© AP Photo / Ariana Cubillos
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За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 619 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 360 558.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 11 пациентов, а с начала пандемии – 5 479.

Из 1 862 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 136, Аджарии – 98, Имерети – 164, Квемо Картли – 104, Шида Картли – 56, Гурии – 11, Самегрело - Земо Сванети – 64, Кахети – 115, Мцхета-Мтианети – 54, Самцхе-Джавахети – 32, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.

На данный момент в Грузии 13 610 активных случаев, из них 3 705 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 728 пациентов тяжелое, из них 180 подключены к аппарату искусственного дыхания. 924 пациента находятся в ковид-гостиницах. 8 981 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 9 005.

Показатель положительности по данным на 12 июля составляет 5,3%, за две недели – 4,0%, за семь дней – 4,26%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 

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Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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