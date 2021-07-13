Журналисты устроили демарш в администрации правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Представители СМИ устроили демарш в администрации правительства во время брифинга после завершения заседания межведомственного координационного совета.

По итогам заседания первая к трибуне вышла заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, однако ее речь сразу прервал журналист телеканала "Формула" Георгий Кикабидзе.

"Сегодня хоронят нашего коллегу Лексо Лашкарава и, я считаю, что ни у кого нет морального права стоять у этой трибуны. И я хочу попросить сейчас моих коллег прийти сюда и выразить свой протест", – заявил журналист.

После этого журналисты и операторы встали перед трибуной с фотографиями погибшего оператора и озвучили свои требования.

"Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обязательно должен уйти в отставку, поскольку он является гомофобом номер один в стране, и он является премьер-министром - насильником и он незамедлительно должно уйти с должности. Кроме того, безусловно, виновные должны быть наказаны", – заявил журналист телеканала Формула.

После этого работники СМИ отошли от трибуны и замминистра здравоохранения смогла провести брифинги.

Акции протеста СМИ в Тбилиси начались в воскресенье, после смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, который был жестоко избит агрессивно настроенными противниками ЛГБТ-сообщества. Участники акции обвиняют власти в организации целенаправленной "охоты на журналистов" во время контракции и беспорядков 5 июля. В тот день пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями.

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