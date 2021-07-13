Коронавирус среди детей – Минздраву Грузии мобилизует педиатрические отделения

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Рост инфицирования коронавирусом детей вынудил Минздрав Грузии мобилизовать дополнительные места в педиатрических отделениях, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.

Эпидситуацию последнего периода Габуния оценила как крайне тяжелую. По ее словам, последние две недели наблюдается рост случаев инфицирования среди детей.

"В Тбилиси было мобилизовано около 200 педиатрических коек, которые не были загружены, а сейчас перегружены, и нам пришлось мобилизовать дополнительные койки для педиатрических пациентов", – заявила Габуния.

Габуния отметила важность активизации процесса вакцинации. По ее словам, среди вакцинированных двумя дозами нет ни одного случая летального исхода и показатель положительности среди них составляет всего 0,3%.

"Ни одна вакцина не защищает на сто процентов от инфекции – ни Pfizer, ни Moderna, ни Sinopharm, ни Sinovac. Заразиться можно, но в редких случаях. К тому же болезнь будет протекать легко и не будет летального исхода. Это самая большая защита", – отметила Габуния.

Причиной роста случаев инфицирования Габуния назвала смягчение ограничении, отметив, что многолюдные собрания, в том числе акции, значительно повышают риск распространения коронавируса.

"Не сложно понять, что содействовало росту инфицированных. В последнее время мы практически остались без действенных ограничений, в том числе и без ограничения движения в ночное время. Вместе с тем наблюдается высокая активность на собраниях, митингах, конференциях. Детские лагеря тоже были активными и, возможно, они и спортивные мероприятия содействовали распространению инфекции", – подчеркнула Габуния.

Замминистра здравоохранения выразила озабоченность и тем, что в стране продолжается распространяться индийский штамм коронавируса. Уже зафиксировано 72 лабораторно подтвержденных случаев дельта штамма.

Межведомственный координационный совет будет следить, как будет меняться динамика эпидситуации в стране в ближайшие дни, и исходя из этого будет принимать действенные меры.

Габуния сообщила, что в ближайшие дни в страну поступит получит вакцина Pfizer, и Минздрав надеется, что активность граждан возрастет.

Вместе с тем она отметила низкий уровень вакцинации среди медработников. По словам Габуния, из 45 тысяч человек, работающих в системе, вакцинированы только 11 тысяч медработников.

На этом этапе в Грузии в день делается около 6,5 тысячи прививок против коронавируса, для достижения цели же нужно вакцинировать по 20-25 тысяч человек в день.

В Грузии за последние сутки выявили 1 862 новых случая коронавируса, а с начала пандемии – 379 тысяч случаев.

Последним данным к этому времени вакцинировались 310 332 человека, из них двумя дозами – 120 479 граждан.

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