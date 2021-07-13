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Девочка дистанционно делает уроки в связи с эпидемией коронавируса

Коронавирус среди детей – Минздраву Грузии мобилизует педиатрические отделения

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (538)
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Мобилизованных ранее Минздрвом Грузии 200 педиатрических коек уже не хватает – показатель инфицирования коронавирусом детей продолжает расти

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Рост инфицирования коронавирусом детей вынудил Минздрав Грузии мобилизовать дополнительные места в педиатрических отделениях, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.

Эпидситуацию последнего периода Габуния оценила как крайне тяжелую. По ее словам, последние две недели наблюдается рост случаев инфицирования среди детей.

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© AP Photo / Marco Ugarte
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"В Тбилиси было мобилизовано около 200 педиатрических коек, которые не были загружены, а сейчас перегружены, и нам пришлось мобилизовать дополнительные койки для педиатрических пациентов", – заявила Габуния.

Габуния отметила важность активизации процесса вакцинации. По ее словам, среди вакцинированных двумя дозами нет ни одного случая летального исхода и показатель положительности среди них составляет всего 0,3%.

"Ни одна вакцина не защищает на сто процентов от инфекции – ни Pfizer, ни Moderna, ни Sinopharm, ни Sinovac. Заразиться можно, но в редких случаях. К тому же болезнь будет протекать легко и не будет летального исхода. Это самая большая защита", – отметила Габуния.

Причиной роста случаев инфицирования Габуния назвала смягчение ограничении, отметив, что многолюдные собрания, в том числе акции, значительно повышают риск распространения коронавируса.

"Не сложно понять, что содействовало росту инфицированных. В последнее время мы практически остались без действенных ограничений, в том числе и без ограничения движения в ночное время. Вместе с тем наблюдается высокая активность на собраниях, митингах, конференциях. Детские лагеря тоже были активными и, возможно, они и спортивные мероприятия содействовали распространению инфекции", – подчеркнула Габуния.

Замминистра здравоохранения выразила озабоченность и тем, что в стране продолжается распространяться индийский штамм коронавируса. Уже зафиксировано 72 лабораторно подтвержденных случаев дельта штамма.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Межведомственный координационный совет будет следить, как будет меняться динамика эпидситуации в стране в ближайшие дни, и исходя из этого будет принимать действенные меры.

Габуния сообщила, что в ближайшие дни в страну поступит получит вакцина Pfizer, и Минздрав надеется, что активность граждан возрастет.

Вместе с тем она отметила низкий уровень вакцинации среди медработников. По словам Габуния, из 45 тысяч человек, работающих в системе, вакцинированы только 11 тысяч медработников.

На этом этапе в Грузии в день делается около 6,5 тысячи прививок против коронавируса, для достижения цели же нужно вакцинировать по 20-25 тысяч человек в день.

В Грузии за последние сутки выявили 1 862 новых случая коронавируса, а с начала пандемии – 379 тысяч случаев.

Последним данным к этому времени вакцинировались 310 332 человека, из них двумя дозами – 120 479 граждан. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (538)
Теги:
Дети, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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