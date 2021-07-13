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Министерство здравоохранения Грузии

"Нарушений нет" – Минздрав Грузии о деле Лексо Лашкарава

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (431)
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Агентство регулирования медицинской деятельности, изучив правомерность медицинской помощи, оказанной оператору ТВ "Пирвели", на госпитальном уровне никаких нарушений не обнаружило

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Агентство регулирования медицинской деятельности не выявило никаких отклонений и нарушений при оказании медицинской помощи пострадавшему во время беспорядков 5 июля в Тбилиси оператору ТВ "Пирвели" Лексо Лашкарава, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния на брифинге.

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"Была исследована полностью та медпомощь, которая была ему оказана на госпитальном уровне. Мы не получали информацию о каких-либо нарушениях, однако окончательное заключение будет и мы с ним ознакомимся. Думаю, на это понадобится два-три дня", – заявила Габуния.

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с ним в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями. 

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (431)
Теги:
права журналистов, Минздрав, Грузия

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