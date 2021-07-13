Грузия стоит на пороге четвертой волны коронавируса – главный эпидемиолог

В связи с ухудшением эпидситуации в стране, центр по контролю заболеваний представил Межведомственному координационному совету три рекомендации – активизировать процесс вакцинации, расширить тестирование и усилить контроль соблюдения всех рекомендаций

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузии стоит на пороге очень тяжелой четвертой волны распространения коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

По его словам, в стране эпидситуация ухудшается, и центр по контролю заболеваний представил Межведомственному координационному совету три рекомендации – активизировать процесс вакцинации, расширить тестирование и усилить контроль соблюдения всех рекомендаций.

"Начиная от правительства и заканчивая обществом, наша общая задача сделать общество более солидарным, понимающим, особенно сегодня, когда стране грозит очень сложная ситуация, когда мы по большей вероятности можем войти в тяжелую, четвертую волну (коронавируса)", – заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны отметил, что коронавирус не знает "ни оппозиции, ни позиции – заболеть могут все".

В Грузии за последние сутки выявили 1 862 новых случая коронавируса, а с начала пандемии – более 379 тысяч. К этому времени в стране вакцинировались 310 332 человека, из них двумя дозами – 120 479 граждан.

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