17:25 13 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7240
  • 100 RUB4.2057
  • USD3.1429
Поиск
Амиран Гамкрелидзе

Грузия стоит на пороге четвертой волны коронавируса – главный эпидемиолог

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (539)
54305
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/19/251270969.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210713/252306970/Gruziya-stoit-na-poroge-chetvertoy-volny-koronavirusa---glavnyy-epidemiolog.html

В связи с ухудшением эпидситуации в стране, центр по контролю заболеваний представил Межведомственному координационному совету три рекомендации – активизировать процесс вакцинации, расширить тестирование и усилить контроль соблюдения всех рекомендаций

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузии стоит на пороге очень тяжелой четвертой волны распространения коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

По его словам, в стране эпидситуация ухудшается, и центр по контролю заболеваний представил Межведомственному координационному совету три рекомендации – активизировать процесс вакцинации, расширить тестирование и усилить контроль соблюдения всех рекомендаций.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Коронавирус среди детей – Минздрав Грузии мобилизует педиатрические отделения

"Начиная от правительства и заканчивая обществом, наша общая задача сделать общество более солидарным, понимающим, особенно сегодня, когда стране грозит очень сложная ситуация, когда мы по большей вероятности можем войти в тяжелую, четвертую волну (коронавируса)", – заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны отметил, что коронавирус не знает "ни оппозиции, ни позиции – заболеть могут все".

В Грузии за последние сутки выявили 1 862 новых случая коронавируса, а с начала пандемии – более 379 тысяч. К этому времени в стране вакцинировались 310 332 человека, из них двумя дозами – 120 479 граждан. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (539)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Плакаты и лозунги. Акция протеста Система убивает! Выходи за жизнь! у здания парламента 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства
"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото
Строгость и улыбка: как патрульные «находят общий язык» с гражданами
Строгость и улыбка: как патрульные Армении находят общий язык с гражданами
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться