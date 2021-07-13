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Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года

Часть телеканалов в Грузии в знак траура по коллеге прекратят вещание на 10 минут

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Права человека в Грузии (97)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210713/252307043/Chast-telekanalov-v-Gruzii-v-znak-traura-po-kollege-prekratyat-veschanie-na-10-minut.html

Журналисты сегодня почтут память своего коллеги Лексо Лашкарава, ставшего жертвой агрессии радикально настроенных противников ЛГБТ, и проводят его в последний путь

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Часть региональных каналов в Грузии в 15:00 по местному времени приостановят вещание в память о погибшем операторе телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава .

Именно в три часа дня состоятся похороны Лексо Лашкарава. В последний путь его проводят коллеги.

Горящие свечи на траурной акции памяти
© Sputnik / STRINGER
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"В память о погибшем телеоператоре на экране в течение 10 минут будет только надпись с хэштегом "За Лексо", сообщает телеканал "Пирвели". 

Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с ним в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

По предварительной версии МВД, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Независимый эксперт, привлеченный к экспертизе, сообщил, что некоторое время Лашкарава после операции получал морфин по назначению врача для купирования болевого синдрома. Предположительно, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно - МВД заявило, что располагает соответствующими видеозаписями. 

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Темы:
Права человека в Грузии (97)
Теги:
Акция, Журналисты, Грузия

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