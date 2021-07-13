Оператора "ТВ Пирвели" похоронили на Сабурталинском кладбище

В последний путь грузинского оператора проводили члены семьи, коллеги и оппозиционные политики

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Представители СМИ, общественности и оппозиции во вторник проводили в последний путь оператора оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава.

Вынос тела сопровождался длительными аплодисментами, коллеги Лашкарава устроили коридор из видеокамер и символически опустили объективы камер, после чего состоялось пешее шествие до Сабурталинского кладбища.

Весь процесс похорон транслировался в прямом эфире нескольких грузинских телеканалов.

Лашкарава скончался 11 июля. Тело обнаружила его мать. Точная причина смерти оператора станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, так как оператор "ТВ Пирвели" незадолго до смерти – 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ, когда работал над освещением происходящих событий.

После его смерти журналисты трех оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от последствий избиения.

В ответ Гарибашвили обвинил телеканалы и оппозицию в спекуляции смертью Лашкарава, призвав дождаться окончательных результатов экспертизы.

Между тем, МВД Грузии уже задержало 5 человек за нападение на Лашкарава, теперь они ждут приговора в тюрьме. Дело Лашкарава расследуется по статье "доведение до самоубийства".

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