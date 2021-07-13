Грузинская диаспора в Москве запустила работу штаба "Танадгома" на федеральном уровне

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России запускает работу Центра поддержки соотечественников "Танадгома" (груз. "Поддержка") на федеральном уровне, сообщил Sputnik Грузия руководитель организации Давид Цецхладзе.

Штаб "Танадгома" заработал в мае 2020 года по поддержке грузинских соотечественников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии COVID-19. Его работу организовал департамент по делам диаспор Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений. Президент организации – Давид Цецхладзе. Затем штаб был переформирован в Центр поддержки.

"Сейчас перед нами стоит задача объединить в работе "Танадгома" максимальное количество соотечественников со всей России, - говорит Цецхладзе. - Для этого создан телеграмм-канал "Танадгома", где мы будем публиковать информацию о нуждающихся соотечественниках. У кого будет желание и возможность помочь, смогут связаться с операторами нашего Центра для уточнения деталей".

Цецхладзе просит всех желающих подписаться на канал и максимально распространить его среди соотечественников. "Верю, "Танадгома" станет основным направлением для объедения наших людей. Сила в единстве!" - подытожил Давид Цецхладзе.

Ранее Центр поддержки соотечественников "Танадгома" объявил об открытии пункта приема гуманитарной помощи для нуждающихся людей.

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