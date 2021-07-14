Гороскоп на сегодня 15 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 15 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 15 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнов 15 июля ждет сложный день. Гороскоп не рекомендует представителям знака зодиака совмещать карьерные перспективы с попыткой завязать романтические отношения, чтобы не переутомиться. Овнам нужно быть более экономными, так как в скором времени знаку зодиака потребуются дополнительные финансовые вложения. По гороскопу Овнам важно сегодня уделить внимание здоровью – знак зодиака должен избегать конфликтов и ситуаций, способных вызвать стресс и раздражение. Семейным Овнам звезды советуют не ссориться по пустякам – лучше принять перед сном теплую ванну для снятия напряжения и хорошенько отдохнуть.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

По гороскопу Тельцы 15 июля готовы творить что-то необычное. Знак зодиака может сегодня браться за дела, требующие нестандартного творческого подхода. Тельцам сегодня покровительствует планета Меркурий, дарующая финансовый успех. Соответственно, благосостояние знака зодиака улучшиться, а усилия, приложенные для этого сегодня, не пройдут бесследно. Удачный день и для шопинга – все приобретения знака зодиака будут удачными. Семейным Тельцам гороскоп рекомендует направить энергию на укрепление семьи и забыть о романтических встречах, а одиноким представителям знака зодиака обещает успешную романтическую жизнь.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Близнецам гороскоп 15 июля рекомендует посвятить рутинным делам, которые знак зодиака постоянно откладывает – убрать на рабочем столе, провести ревизию документов и шкафов. Стабильности в материальной сфере нет, поэтому Близнецы должны воздержаться сегодня от необоснованных расходов. Гороскоп рекомендует знаку зодиака быть сегодня сдержанным и контролировать эмоции, чтобы сгоряча не нагрубить своим родным и близким. Звезды советуют Близнецам исключить сегодня полностью из рациона мучную пищу, способствующую росту калорий. Знаку зодиака нужно больше двигаться. Пешие прогулки на свежем воздухе пойдут им на пользу.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Гороскоп Раку рекомендует 15 июля быть менее напористым в решении рабочих задач и экономить силы для будущих проектов. Крупные покупки и сделки знаку зодиака лучше отложить до лучших времен, ибо любые материальные дела для Рака могут обернуться потерей нервов и сбережений. Не все благоприятно и в личной жизни. Конфликты могут возникнуть на пустом месте, поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить сегодня сдержанность и терпение, чтобы их избежать. Состояние здоровья Рака может ухудшиться, но к вечеру головная боль пройдет, поэтому звезды советуют знаку зодиака не менять планы из-за незначительного недомогания.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Львам гороскоп 15 июля советует заняться самообразованием – знак зодиака может сегодня записаться на курсы иностранного языка или получить дополнительную профессию. В финансовых вопросах звезды советуют Львам соблюдать осторожность – сегодня не самый хороший день для шопинга и траты денег. В личной жизни все налаживается. Семейные Львы обретут "второе дыхание", а одинокие представители знака зодиака смогут провести романтическую встречу с любимым человеком. По гороскопу Львам благоприятно начать 15 июля диету, которая поможет сбросить пару лишних килограммов.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Космос 15 июля сулит успех Девам, которые способны работать в команде. Гороскоп рекомендует знаку зодиака трезво сегодня оценивать свои силы и не отказываться от помощи коллег. Возросшие расходы Дев могут пошатнуть материальную стабильность, поэтому звезды советуют знаку зодиака воздержаться от крупных покупок. Девам следует свою энергию сегодня направить на благоустройство дома – даже простая перестановка мебели способна превзойти ожидания знака зодиака. Девы редко болеют, однако знак зодиака не должен пренебрегать регулярными медицинскими обследованиями. По гороскопу благоприятны сегодня занятия йогой и медитация.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весам гороскоп 15 июля советует сосредоточиться на проектах, порученных руководством, так как от переговоров, на которые знак зодиака потратит много усилий и времени, они будут неэффективными. Финансовое благосостояние Весов постепенно налаживается – у знака зодиака появится возможность рассчитаться с имеющимися долговыми обязательствами. Гороскоп рекомендует Весам экспериментировать и принимать нестандартные решения, ибо независимая мысль – единственный верный способ добиться финансового благополучия. На фоне бытовых проблем у семейных Весов могут обостриться отношения с партнером, одиноких представителей знака зодиака ждет сегодня романтическое свидание.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Скорпионам звезды 15 июля сулят удачный день. Для знака зодиака сегодня нет ничего невозможного, однако прыгать выше головы не стоит. Скорпионам сегодня нужно работать засучив рукава и не нарушать трудовую дисциплину, ибо начальство пристально следит за знаком зодиака. Гороскоп не рекомендует Скорпионам брать сегодня кредиты и ссуды, так как есть вероятность, что знак зодиака не справится с долговыми обязательствами. Скорпионам не следует пренебрегать своим здоровьем – знаку зодиака это может выйти боком. Поэтому гороскоп рекомендует не перенапрягаться, больше отдыхать и спать, а также сесть на диету.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Для Стрельцов 15 июля удачный день для погашения кредитов и привлечения инвестиций для своих проектов. По гороскопу финансовая ситуация не позволит представителям знака зодиака заниматься расточительством, но денег всегда будет хватать в доме. Конструктивными сегодня будут для Стрельцов партнерские отношения с людьми противоположного пола и принесут знаку зодиака немалую пользу. Гороскоп рекомендует семейным Стрельцам провести вечер со второй половинкой – сходить в театр, кино или устроить романтический ужин, чтобы обновить отношения. Свободных представителей знака зодиака ждут интересные, но мимолетные знакомства.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Козерогам 15 июля космос сулит плодотворный день. Труды и усилия знака зодиака руководство оценит по достоинству. Гороскоп Козерогам советует заниматься только той работой, которая приносит знаку зодиака не только денежные средства, но и удовольствие, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым. А вот заводить служебный роман Козерогам звезды не советуют, так как смешивая личные отношения с рабочими, знак зодиака может нажить проблемы. Козерогам 15 июля нужно избегать шумных компаний. Гороскоп рекомендует провести вечер в спокойной семейной обстановке.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Водолеям гороскоп рекомендует 15 июля посвятить решению бытовых вопросов. Благоприятно сегодня для покупки крупных вещей, в том числе и обстановки для дома. В тоже время космос призывает знак зодиака не тратить слишком много, а если денег не хватает на покупку, отказаться от мысли взять кредит. Не лучший день для выяснения отношений. Гороскоп рекомендует Водолеям не обсуждать сегодня спорных вопросов, чтобы избежать разногласий. Начинать 15 июля диету звезды не советуют, но пришло время уделить внимание здоровью, которое давно беспокоит Водолеев. Одиноких представителей знака зодиака ждут спонтанные изменения в личной жизни.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Космос 15 июля поможет Рыбам открыть в себе новые таланты и реализовать задуманные идеи. Знак зодиака научится сегодня с полным спокойствием и хладнокровием оценивать ситуацию, происходящую вокруг него. Удача в денежных делах сегодня явно не на стороне Рыб, поэтому все финансовые операции знаку зодиака лучше отложить на более благоприятный период. Из-за непредвиденных обстоятельств на другую дату придется перенести и любое мероприятие, запланированное вместе с друзьями. Гороскоп рекомендует Рыбам поменять обстановку в доме и начать это благое дело благоприятно именно сегодня. Знаку зодиака нужно помнить об отдыхе и исключить сегодня тяжелую пищу, чтобы не перегружать желудок.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников