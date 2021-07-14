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Строительство дороги в Тушети

Самая опасная дорога Грузии закрылась из-за погодных условий

photo: Roads Department of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (487)
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Движение для всех видов транспорта закрыто на участке с 10 по 72 километр дороги Пшавели-Абано-Омало из-за осадков и тумана

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Дорога, ведущая в высокогорный грузинский район Тушети, закрыта из-за непогоды, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

Крепость Кесело в деревне Омало в высокогорном районе Кахети - Тушети
photo: Cultural Heritage of Georgia / FB
На развитие туризма в высокогорной Тушети потратили более полумиллиона лари

По данным департамента, движение для всех видов транспорта закрыто на участке с 10 по 72 километр дороги Пшавели-Абано-Омало из-за осадков и тумана.

Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.

Эта дорога – единственная, связывающая Телави – главный город Кахети – с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (487)
Теги:
Омало, Тушети, Грузия

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