Грузинский фотокорреспондент остается в тяжелом состоянии после 5 июля

Георгий Николишвили остается в больнице после жестокого избиения, во время которого он потерял сознание, у него не проходят головные боли, в мозгу гематома

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Состояние фотокорреспондента информационного агентства "Интерпрессньюс" Георгия Николишвили, пострадавшего на контракции против ЛГБТ 5 июля в Тбилиси, остается тяжелым.

Николишвили сам сообщил коллегам, что в тяжелом состоянии и нуждается в дополнительном обследовании.

"Ситуация стабильная, стабильно тяжелая. У меня головные боли, гематома мозга. Вот такая ситуация", – сказал Николишвили.

По его словам, он не помнит момента избиения и пока не знает, когда сможет покинуть клинику.

"У меня есть информация, что по этому делу задержали трех человек. Я не смогу их опознать, но я очень надеюсь, что не только по моему делу, но и по делу любого из моих коллег все насильники будут строго наказаны", – заявил Николишвили во время включения в эфире "Palitranews".

Николишвили били сразу несколько человек, во время избиения он потерял сознание.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Стыдно", его лежачего избивали ногами около 20 человек, оставив лежать в луже крови.

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

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