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Эпидемия коронавируса - люди в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1663

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (540)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210714/252313676/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1663.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 13 человек, из ковид-клиник страны выписаны 769 пациентов, а с начала пандемии вылечились 361 327

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 663. Скончались 13 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 381 336 случаев заражения.

Амиран Гамкрелидзе
© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 769 человек, с начала пандемии вылечились 361 327 пациентов. Скончались 5 492.

За сутки сделано 35 559 тестов, в том числе 18 254 на антиген и 17 305 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 4,68%, за последние 14 дней – 4,1%, за последние семь дней – 4,46%.

Прививки сделали 317 537 человек, в том числе за последние сутки – 6 992.

В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 3 753, в ковид-гостиницах – 952.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (540)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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