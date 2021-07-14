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Самая опасная дорога Грузии открыта для автомобилистов

© CC BY-SA 4.0 / Moahim / Tusheti National Park, the road to Omalo, view from Abano pass, Georgia
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (488)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210714/252313895/Samaya-opasnaya-doroga-Gruzii-otkryta-dlya-avtomobilistov.html

Накануне участок дороги Пшавели-Абано-Омало закрыли из-за сложных метеорологических условий

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Дорога, ведущая в высокогорный грузинский район Тушети, открыта для автотранспорта, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. 

Строительство дороги в Тушети
photo: Roads Department of Georgia / FB
Самая опасная дорога Грузии закрылась из-за погодных условий

Накануне участок с 10 по 72 километр дороги Пшавели-Абано-Омало внутригосударственного значения закрыли из-за сложных метеорологических условий, в частности, из-за осадков и тумана. К этому времени движение свободно.

Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.

Эта дорога единственная, связывающая Телави – главный город Кахети – с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (488)

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