Вакцина Pfizer уже в Грузии

Большая часть граждан Грузии предпочитает вакцину Pfizer и ждала, когда препарат будет доставлен в страну

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Вакцина против коронавируса компании Pfizer уже в Грузии, сообщает Минздрав страны.

Граждане Грузии смогут зарегистрироваться на вакцинацию сегодня с 15:00 на этом сайте, а вакцинация начнется с 16 июля.

На первом этапе сделать вакцину против коронавируса препаратом Pfizer граждане Грузии смогут в семи медицинских учреждениях.

Делать вакцину Pfizer нужно два раза с интервалом 21-28 дней.

Исходя из безопасности, сделать прививку против коронавируса препаратами Pfizer и AstraZeneca в Грузии можно только в клиниках, а вакцинироваться китайскими вакцинами можно и в центрах вакцинации.

Пройти консультацию по поводу регистрации на вакцинацию можно позвонив на номер 1443.

Ранее власти Грузии оформили соглашение с Pfizer, согласно которому страна поэтапно получит 1 000 350 доз вакцины против коронавируса. Сколько доз вакцин получила Грузия на этот раз пока не сообщается.

Большая часть граждан Грузии, регистрируясь на вакцинацию против коронавируса выбирает именно препарат Pfizer.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer, – первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ.

По официальной информации, эта вакцина дает 95% эффективность, а ее длительность достигает шести месяцев.

Традиционно вакцинация – это введение в организм ослабленной формы инфекционного агента, который позволяет нашей иммунной системе запомнить его. Таким образом, иммунная система способна быстро распознать инфекцию и начать борьбу с ней еще до начала заболевания. Именно так разрабатываются сейчас некоторые вакцины-кандидаты против COVID-19. Но в разработке других вакцин, например, вакцины Pfizer используются технологии нового поколения: так называемые РНК- и ДНК-вакцины. Вместо того, чтобы вводить антигены (вещества, которые заставляют вашу иммунную систему вырабатывать антитела), вакцины РНК и ДНК дают организму генетический код, необходимый иммунной системе для самостоятельной выработки антигенов.

Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 не содержит вируса SARS-CoV-2 и не может вызвать заболевание COVID-19.

В частности, в вакцине производства Pfizer использована информационная рибонуклеиновая кислота (иРНК), вызывающая иммунную реакцию, которая может защитить от заражения в будущем. То есть эта вакцина учит клетки вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения. После введения вакцины в плечо иРНК попадает в клетки вблизи места инъекции и побуждает их начать выработку того же белка, который обнаружен в возбудителе COVID-19. Иммунная система распознает этот белок и начинает вырабатывать антитела, которые могут бороться с вирусом в случае последующего заражения вакцинированного человека.

Специалисты утверждают, что ни одна вакцина не взаимодействует с ДНК и не изменяет ее и, следовательно, не может вызывать рак. Информационная РНК – это не то же самое, что ДНК, поэтому она не может объединяться с ДНК и изменять генетический код. Информационная РНК хрупкая – передав инструкции вашим клеткам, она разрушается и выводится из организма (примерно через 72 часа). Информационная РНК даже не попадает в ядро клетки – ту часть, где содержится ДНК. Следовательно, миф о том, что вакцина на основе иРНК может каким-то образом блокировать активность генов, подавляющих раковые опухоли, не соответствует действительности, утверждают специалисты.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

В Грузии по последним данным вакцинировались 317 537 человек, из них две полные дозы получили 122 180 граждан.

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