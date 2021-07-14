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Десятки телекамер на траурной церемонии. Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года

Независимый эксперт ставит под сомнение версию МВД Грузии о причинах смерти оператора

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (35)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210714/252315255/Nezavisimyy-ekspert-stavit-pod-somnenie-versiyu-MVD-Gruzii-o-prichinakh-smerti-operatora-.html

Установить причину смерти за столь короткое время практически невозможно, поэтому представленную версию огласил не профессионал, а сотрудник МВД, поясняет Вахтанг Калоиани

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Сделать заключение о причинах смерти кого-либо, в данном случае телеоператора Лексо Лашкарава, в столь короткий срок невозможно, считает независимый медицинский эксперт Вахтанг Калоиани.

Как заявил в эфире ТВ "Пирвели" эксперт, сомнительно и то, что предварительное заключение судебно-медицинской экспертизы было представлено общественности не компетентным лицом, а должностным лицом МВД.

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© Sputnik / STRINGER
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"В этом заключении можно найти несколько странных и сомнительных моментов. Первый – это время. Сделать какой-либо вывод за такой короткий срок немыслимо с точки зрения экспертизы. Медицинские эксперты не успели бы прийти к промежуточному первому выводу, к первому обсуждению... Любые профессиональные рассуждения за такое короткое время немыслимы", – сказал Калоиани.

А то, что предварительное заключение экспертизы огласил не эксперт, а сотрудник МВД, Калоиани объяснил тем, что ни один профессионал не дал бы себе права сделать поспешные выводы.

По словам Калоиани, сомнения вызывает и видео, обнародованное МВД, где Лексо Лашкарава якобы вначале ищет, а затем покупает наркотики.

"Хочу особо отметить, что это постановочный сценарий правительства. Предположим, заказчиком был молодой человек, все клиенты знают, что клиника не обязана информировать полицию во время интоксикации, это знают все опытные или менее опытные клиенты", – сказал эксперт.

Телевизионная камера прямой трансляции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался 11 июля на шестой день, после жестокого избиения противниками ЛГБТ. Точная причина смерти станет известна только после завершения экспертизы, однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает передозировки наркотическими препаратами.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс, так как оператор "ТВ Пирвели" незадолго до смерти, 5 июля, стал жертвой нападения противников ЛГБТ, когда снимал происходящие события. Всего же в тот день пострадали 53 представителя СМИ.

После его смерти журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.

В ответ Гарибашвили обвинил телеканалы и оппозицию в спекуляции смертью Лашкарава, призвав дождаться окончательных результатов экспертизы.

МВД Грузии уже задержало пять человек за нападение на Лашкарава, теперь они ждут приговора в тюрьме. 

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Темы:
Смерть грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (35)
Теги:
смерть, Журналисты, Грузия

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