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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе

Член совета иммунизации Грузии объявил о начале четвертой волны коронавируса в стране

photo: courtesy of AlpenPharma Caucasus / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (541)
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Sputnik Грузия
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Эпидемиологи прогнозируют несколько очень тяжелых критических недель и пик четвертой волны в августе

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В Грузии началась четвертая волна распространения коронавируса, заявил член совета иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе в эфире телекомпании "Имеди".

По словам Чхаидзе, необходимо, чтобы в день вакцинировались по 15-20 тысяч человек, учитывая тот факт, что в стране уже распространен индийский штамм коронавируса.

Эпидемия коронавируса - вакцинация
© AP Photo / Marco Ugarte
В каком случае иностранцы могут вакцинироваться в Грузии?

Чхаидзе отметил, что в том случае, если ситуация не изменится и население будет отказываться от иммунизации, придется согласится с мнением и оценками западных изданий, которые периодом окончания пандемии в Грузии называют 2023 год, а это большое количество жертв, подчеркнул Чхаидзе.

Мнение Чхаидзе разделяют грузинские эпидемиологи и предупреждают о предстоящих тяжелых и критических неделях. По их словам, пик будет в августе. Учитывая сложившуюся ситуацию, специалисты заговорили и о необходимости пересмотра определенных ограничений и правил.

Медики призывают граждан воздержаться от массовых собраний, иначе страна окажется в тяжелой ситуации. Инфекционист Александр Гогинава призывает всех использовать маску и в открытых пространствах, если не удается соблюдать соцдистанцию.

"Мы должны носить маску не только в закрытом пространстве, но и в открытом, где многолюдно и не удается соблюдать соцдистанцию. Государство также должно пересмотреть вопрос сообщения с теми странами, где наблюдается широкое распространение дельта штамма", – считает Гогинава.

Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев инфицирования.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 381 тысячи случаев инфицирования, выздоровел более 361 тысячи пациентов, скончались 5 492.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (541)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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