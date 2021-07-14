Личный состав первой пехотной бригады Сил обороны Грузии прошел вакцинацию

Медицинская служба Минобороны Грузии готова обеспечить вакцинацию не только всей армии, но и членов семей военнослужащих

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Личный состав первой пехотной бригады Сил обороны Грузии полностью вакцинирован от коронавируса.

Как сообщает Минобороны, вакцинация военнослужащих проводилась в военном госпитале имени Георгия Абрамишвили в Гори. Прививки также были сделаны военным, участвующим в международных учениях и миссиях.

В рамках всеобщей вакцинации будут созданы дополнительные места для прививки военнослужащих. Процесс будут координировать военный госпиталь и медицинский департамент Сил обороны Грузии.

В случае желания, Минобороны готово обеспечить также вакцинацию членов семьей военнослужащих.

В Грузии, по последним данным, вакцинировались 317 537 человек, из них двумя дозами – 122 180 граждан.

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