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Грузинские военнослужащие

Личный состав первой пехотной бригады Сил обороны Грузии прошел вакцинацию

photo: Irakli Garibashvili / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (544)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210714/252316518/Lichnyy-sostav-pervoy-pekhotnoy-brigady-Sil-oborony-Gruzii-proshel-vaktsinatsiyu.html

Медицинская служба Минобороны Грузии готова обеспечить вакцинацию не только всей армии, но и членов семей военнослужащих

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Личный состав первой пехотной бригады Сил обороны Грузии полностью вакцинирован от коронавируса.

Как сообщает Минобороны, вакцинация военнослужащих проводилась в военном госпитале имени Георгия Абрамишвили в Гори. Прививки также были сделаны военным, участвующим в международных учениях и миссиях.

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photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
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В рамках всеобщей вакцинации будут созданы дополнительные места для прививки военнослужащих. Процесс будут координировать военный госпиталь и медицинский департамент Сил обороны Грузии.

В случае желания, Минобороны готово обеспечить также вакцинацию членов семьей военнослужащих. 

В Грузии, по последним данным, вакцинировались 317 537 человек, из них двумя дозами – 122 180 граждан. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (544)
Теги:
Вакцинация, оборона, Грузия

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