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Доставка в Грузию новой партии вакцины Pfizer

Грузия получила первую партию вакцины Pfizer и ждет следующие

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Общество
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Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (542)
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Регистрация на вакцинацию препаратом Pfizer началась 14 июля, а сама вакцинация начинается с 16 июля и будет проводиться в семи клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузия получила 28 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.

28 тысяч доз будут разделены на две части, чтобы через три недели, вакцинированные первой дозой, смогли сделать и вторую.

Эпидемия коронавируса и масочный режим. Прохожий в маске идет по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Регистрация на вакцинацию на этом этапе открыта для лиц старше 18 лет, однако в ближайшее время совет иммунизации снизит возрастное ограничение до 16 лет. Как известно вакцина Pfizer позволяет вакцинировать лиц младше 18 лет.

"Когда в страну зайдет вторая партия Pfizer, вакцинироваться смогут и лица старше 16 лет", – заявил Гамкрелидзе.

Вторая и третья партия Pfizer должна поступить в Грузию в течение июля. Всего Грузия должна получить более одного миллиона доз данного препарата, отметил Гамкрелидзе.

Помимо этого миллиона доз Грузия получит также Pfizer в рамках донации от США.

По словам Гамкрелидзе, на данный момент в Грузии доступны вакцины Pfizer, около 50 тысяч доз AstraZeneca, по полмиллиона доз Sinovac и Sinopharm.

Вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начнется с 16 июля в семи клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Вакцины Pfizer доступны в Центральной республиканской больнице, Кавказском медицинском центре, клинике имени Бокерия, "Амтел госпитале", помимо этого мобилизованы военный госпиталь в Гори, Республиканская больница в Батуми, интервенционный центр Грузии.

Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of AlpenPharma Caucasus / FB
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Список клиник, в которых можно будет сделать вакцину Pfizer, расшириться после того, как страна получит следующую партию препарата. До конца июля Грузия планирует расширить этот список до 95 клиник. В них будут мобилизованы 160 бригад. В августе количество бригад должно возрасти до 250, сообщил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны подчеркнул, что планируется ужесточение наблюдения за ношением масок, в том числе, на больших собраниях, будь то свадьбы, поминки, конференций или другие мероприятия.

Гамкрелидзе выразил сожаление в связи с тем, что в Грузии маски уже не носят даже в закрытых пространствах. Он еще раз призвал население соблюдать правила. По его словам, все те показатели, которые оценивают эпидситуацию, ухудшены – это инцидентность на сто тысяч населения, новые случаи (1663 инфицированных за последние сутки), показатель положительности (выше 4%).

Ухудшение эпидситуации связано со смягчением ограничений, уверен Гамкрелидзе.

С 1 июля Грузия сняло ограничение на передвижение в ночное время - с 23:00 до 04:00. Также, снято ограничение на ношение масок в открытых пространствах, открыт бизнес, амнистированы штрафы за ковид-нарушения. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (542)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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