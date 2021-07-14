Что мы едим: трансжиры в продаваемых в Грузии продуктах не обнаружены

Национальное агентство продовольствия Грузии, благодаря постоянному контролю качества продуктов питания, с каждым годом обнаруживает в их составе все меньше вредных веществ

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Содержание трансжиров в продуктах, реализуемых в торговой сети, грузинские эксперты не обнаружили, об этом сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.

Инспекторы агентства на трансжиры проверили спреды, маргарин, кондитерские изделия, чипсы, майонез, молочные продукты, взяв 50 образцов на лабораторные исследования. Анализы никаких нарушений не выявили.

По словам заместителя главы Национального агентства продовольствия Васила Басиладзе, то, что нарушений стало меньше, является результатом того комплексного подхода, который осуществляется ведомством. В частности, инспекторы усилили коммуникацию с бизнес-сектором, начали брать больше образцов для лабораторных исследований.

С целью определения трансжиров в продуктах в 2017 году было взято 137 образов и было выявлено 13 нарушений (в кондитерских изделиях, изготовленных на растительных жирах).

В 2018 году было взято 210 образцов и выявлено три нарушения (в шоколадных конфетах, пряниках).

В 2019 году специалисты агентства продовольствия взяли 150 образцов и выявили шесть нарушений (в конфетах, вафлях, топленном растительном жире).

В 2020 году было взято 134 образца и выявлено два нарушения (в топленном растительном жире, конфетах). В этом году запланировано исследование 124 образцов.

Власти Грузии с 1 августа 2017 года ввели ограничения на содержание трансжиров в продуктах питания. Их содержание не должно превышать 2 грамма на 100 граммов растительного жира. Также вводится запрет на использование трансжиров в производстве продуктов питания для детей до 7 лет.

В том случае, если нарушение будет обнаружено, производитель или бизнес-оператор обязан изъять продукты из реализации, иначе будет оштрафован на тысячу лари (318 долларов).

Трансжиры — это жиры, содержащие трансизомеры ненасыщенных жирных кислот. Производят их из растительных масел методом специальной обработки. В число таких продуктов входят некоторые виды маргарина, полуфабрикатов, кондитерских изделий, чипсы и так далее.

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