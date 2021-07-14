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Полки с товарами в продуктовом магазине

Что мы едим: трансжиры в продаваемых в Грузии продуктах не обнаружены

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Экономика Грузии (1997)
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Национальное агентство продовольствия Грузии, благодаря постоянному контролю качества продуктов питания, с каждым годом обнаруживает в их составе все меньше вредных веществ

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Содержание трансжиров в продуктах, реализуемых в торговой сети, грузинские эксперты не обнаружили, об этом сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.

Инспекторы агентства на трансжиры проверили спреды, маргарин, кондитерские изделия, чипсы, майонез, молочные продукты, взяв 50 образцов на лабораторные исследования. Анализы никаких нарушений не выявили.

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По словам заместителя главы Национального агентства продовольствия Васила Басиладзе, то, что нарушений стало меньше, является результатом того комплексного подхода, который осуществляется ведомством. В частности, инспекторы усилили коммуникацию с бизнес-сектором, начали брать больше образцов для лабораторных исследований.

С целью определения трансжиров в продуктах в 2017 году было взято 137 образов и было выявлено 13 нарушений (в кондитерских изделиях, изготовленных на растительных жирах).

В 2018 году было взято 210 образцов и выявлено три нарушения (в шоколадных конфетах, пряниках).

В 2019 году специалисты агентства продовольствия взяли 150 образцов и выявили шесть нарушений (в конфетах, вафлях, топленном растительном жире).

В 2020 году было взято 134 образца и выявлено два нарушения (в топленном растительном жире, конфетах). В этом году запланировано исследование 124 образцов.

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Власти Грузии с 1 августа 2017 года ввели ограничения на содержание трансжиров в продуктах питания. Их содержание не должно превышать 2 грамма на 100 граммов растительного жира. Также вводится запрет на использование трансжиров в производстве продуктов питания для детей до 7 лет.

В том случае, если нарушение будет обнаружено, производитель или бизнес-оператор обязан изъять продукты из реализации, иначе будет оштрафован на тысячу лари (318 долларов).

Трансжиры — это жиры, содержащие трансизомеры ненасыщенных жирных кислот. Производят их из растительных масел методом специальной обработки. В число таких продуктов входят некоторые виды маргарина, полуфабрикатов, кондитерских изделий, чипсы и так далее. 

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Темы:
Экономика Грузии (1997)
Теги:
Трансжиры, Национальное агентство продовольствия Грузии, Грузия

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