Главный эпидемиолог Грузии призывает родителей вакцинироваться, чтобы защитить детей

Только в одной клинике - тбилисской детской больнице имени Цицишвили, 122 инфицированных пациента, из них 67 это дети, а остальные – родители

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Защитить детей от коронавируса можно будет, если активнее будут вакцинироваться их родители, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, отметив тенденцию роста распространения коронавируса среди детей.

"Налицо тенденция роста инфицирования среди детей, поэтому призываем родителей вакцинироваться, чтобы не передавать инфекцию детям. Тенденция роста есть, и это видно по показателям госпитальной загруженности", - заявил Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, в некоторых странах препаратом Pfizer уже вакцинируют детей в возрасте 12-15 лет – это Канада, Италия, США, Великобритания. ВОЗ рассматривает этот вопрос, и в том случае, если поступит соответствующая рекомендация, то Грузия присоединиться к этой практике, отметил главный эпидемиолог страны.

В тбилисской детской клинике имени Цицишвили к аппарату искусственного дыхания подключены три инфицированных младенца. Их состояние стабильно тяжелое.

По словам медиков клиники, в последнее время обращаемость к клинике возросла. На данный момент в больнице лечатся 122 инфицированных пациента, из них 67 являются детьми, а остальные – это родители.

У одного младенца выявили индийский штамм коронавируса, у другого британский. Результаты анализа третьего младенца на выявление штамма коронавируса пока не получены.

На данный момент в Грузии распространение индийского штамма коронавируса приходится на 20% инфицированных из общего числа пациентов. В Грузии выявлено 79 лабораторно подтвержденных случаев индийского штамма, тогда как на прошлой неделе было всего 27 случаев.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они приехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшее время индийский штамм заменит британский.

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